«Единороссы» готовы обновиться на одну треть

Фото Иван Лютков

Во Владимирском региональном отделении партии «Единая Россия» рассказали о ходе выдвижения кандидатов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы в Законодательное Собрание области, которые состоятся в сентябре.

Как отметил руководитель регионального исполкома партии Андрей Нестеров , сформирован оргкомитет предварительного голосования. В его состав вошли 16 человек. Они и будут принимать решения о регистрации участников, выступлениях на дискуссионных площадках и проведения праймериз.

«3 июня будет открыто 197 избирательных участков, на которых по месту прописки любой желающий сможет отдать свои голос за того или иного кандидата. У нас будут два бюллетеня. Первый по спискам кандидатов, второй — по территориальным группам, так называемые, горизонтальные списки. Кроме того, новшество этих праймериз — электронное голосование. На Всероссийском сайте, пройдя верификацию по паспорту гражданина Российской Федерации, можно также будет проголосовать», — рассказал Нестеров.

Председателем оргкомитета предварительного голосования избрана Ольга Хохлова , которая сообщила, что прием документов для участия в праймериз стартовал 2 апреля и закончится 8 мая. Уже для участия в предварительном голосовании подано 25 заявок.

«Участвовать в наших праймериз могут не только члены партии, но и ее сторонники, а также беспартийные молодые люди. Мы выбрали курс на омоложение и хотим видеть в своих рядах молодых, перспективных и амбициозных начинающих политиков», — добавила Хохлова.

В региональном отделении «Единая Россия» отметили, что с началом приема документов, стартовал и партийный проект «Полит СтартАп». У каждого новичка-кандидата будет свой наставник-тяжеловес в политике, который будет подсказывать и помогать на участиях в праймериз.

Владимирские единороссы уверены, что после выборов сохранят свое большинство в Заксобрании, но вот каким оно будет предпочли умолчать.

«Мы планируем, что наша фракция изменится на одну треть — это точно. Конечно, мы хотим сохранить за собой то количество мандатов, которое есть и в этом составе ЗС, но это будет зависеть от работы наших оппонентов. Посмотрите, у нас сейчас у коммунистов молодой лидер — Антон Сидорко. Наверняка он захочет попробовать свои силы в этой предвыборной кампании. У других партий будут новые личности. Будем бороться», — сказала Ольга Хохлова.