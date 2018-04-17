Александр Мейтин: ЧМ-2018 будет самым безопасным в истории

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин в рамках заседания Клуба спортивных экспертов, которое состоялось в пресс-центре «Советского спорта», рассказал об организации безопасности на новых стадионах, которые примут матчи чемпионата мира, и взаимодействии с полицией, а также пообещал отсутствие очередей и отличные впечатления для всех гостей мундиаля.

«Всего пять из 12 стадионов ЧМ-2018 принимают матчи РФПЛ»

— Поделитесь впечатлениями от инспекционной поездки по стадионам России, которую вы недавно предприняли. — Из новых стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, живьем видел три — из них два в рамках инспекции: «Екатеринбург Арену» и «Ростов Арену», на которых играют клубы РФПЛ. Также видел стадион «Крыльев Советов» в Самаре. Надеюсь, в следующем сезоне они выйдут в премьер-лигу, и мы получим в высшем дивизионе еще один стадион.

Полтора месяца назад я видел самарский стадион и должен сказать, что работа там шла в три смены 24 часа в сутки. Конечно, к чемпионату мира надо сделать еще многое, но уверен, что все три арены с честью проведут матчи мундиаля.

— В чем заключаются недоработки на этих стадионах? — Когда вы въезжаете в новую квартиру, всегда найдете тысячу всяких недоработок. Там дверь провисла, там не так камера поставлена. Для устранения этих неполадок и проводятся тестовые матчи. В них выявляются все недостатки и находятся пути их решения и сроки устранения, а также отрабатываются действия всех служб.

Например, помните тестовый матч в «Лужниках» между сборными России и Аргентины? Сколько было нареканий по выходу болельщиков со стадиона! И уже в матче с Бразилией мы эти недостатки устранили. Так что работа над ошибками ведется в ежедневном режиме.

— Какие недостатки вы увидели на матчах в Екатеринбурге и Ростове? — Пока еще не в полной мере функционируют системы видеонаблюдения и контроля доступа. Они пока еще дают сбои. Мы внесли свои замечания и дали рекомендации по устранению этих неполадок и уверены, что к следующему матчу все будет работать в полной мере.

Вот так поэтапно мы идем к матчам чемпионата мира. Аналогичные действия мы предпринимали перед Кубком конфедераций, и вы помните, что турнир прошел на высоком организационном уровне.

— Насколько стадион «Ростов Арена» соответствует современным требованиям безопасности? — То, что заложено при его проектировании, с лихвой окупает все требования по безопасности. Пока еще не все доделано, но к ЧМ будет функционировать в полную мощность.

Что касается самого стадиона — он шикарный. Жаль, что из построенных стадионов немногие будут использоваться в РФПЛ. Из арен ЧМ-2018 таких будет только пять.

— В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону стадионы имеют временные конструкции, которые со стороны вызывают недоверие у болельщиков. — Да, временные трибуны есть и там, и в Сочи. После чемпионата мира часть трибун будет демонтирована для того, чтобы уменьшить вместимость стадиона. В Екатеринбурге, например, когда мы уберем «уши», на стадионе останется 23 тысячи мест. Хотя изнутри он и сейчас хорошо смотрится.

Когда подъезжаешь и видишь эти временные конструкции, впечатление не лучшее, но думаю, что к ЧМ их задрапируют, и будет смотреться намного лучше.

— Эти временные трибуны надежны? — Конечно. Есть все технические расчеты, и мы даем гарантии, что все надежно. В Екатеринбурге против «Спартака» практически все трибуны были заполнены до отказа, и все прошло замечательно.

«Полиция работает по периметру стадиона и в городе»

— Схема работы сотрудников правоохранительных органов на новых стадионах уже отработаны? — Схема действий правоохранителей на стадионах была сразу понятна, а сами действия отрабатываются во время тестовых матчей. Мы с сотрудниками правоохранительных органов прошли большой совместный путь и сейчас находимся на той стадии, когда друг друга отлично понимаем.

У нас с полицией четко разделены зоны ответственности. Если раньше за безопасность полностью отвечали силовики, то сейчас все изменилось — организатор матча сам несет за это ответственность. Полиция работает только на периметре и в городе.

— Во время ЧМ-2018 полиция будет находиться в чаше стадиона? — Нет, полиции в чаше стадиона не будет, как нет ее и сейчас на матчах РФПЛ. Полиция ушла со стадионов, и от этого не стало хуже. Мы почувствовали свою ответственность и стали лучше работать.

Если вернуться в историю вопроса, надо вспомнить 2001 год, когда зародилась РФПЛ. На стадионах была абсолютная вакханалия. Всем заправляли силовики. Клубы были совершенно бесправны в вопросе обеспечения безопасности, и офицеры по безопасности, по сути, выполняли роли статистов. На каждом матче мы видели в чаше стадиона и вокруг него несколько шеренг полиции. И после каждого матча мы получали сводки — о количестве драк, различных нарушениях прав и материальном ущербе.

Когда в 2010 году исполком ФИФА выбрал Россию в качестве страны-хозяйки чемпионата мира, все в корне изменилось — государством был принят комплект документов, который позволил нам разделить ответственность между нами и полицией.

Мы технически оснастили стадионы РФПЛ, и теперь по этому параметру они являются самыми современными в мире. Поэтому у меня есть все причины быть уверенным в том, что чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне. Это будет самый безопасный ЧМ.

— Как избежать столкновений болельщиков за пределами стадиона? — Наша полиция сейчас готова к таким ситуациям. Она изучила опыт Франции во время Евро-2016 и опыт других стран в проведении больших турниров. Уверен, у нас все будет на самом высоком уровне. Мы полиции помогаем и большинство решений принимаем вместе, но все же город — это их зона ответственности.

— Означает ли это, что если сойдутся сборные, у болельщиков которых напряженные отношения, полиция не позволит им скапливаться вместе на секторах стадиона и в различных частях города? — Конечно. Все передвижение болельщиков (тем более тех, кто испытывает антагонизм по отношению друг к другу) отслеживается и блокируется силами полиции, если это потребуется. Проводятся полицейские операции, все находится под контролем. Тем более, в городе сейчас установлено множество камер, и специальный штаб следит за развитием ситуаций и может в любую минуту скорректировать действия и направить необходимое количество средств в ту точку, которая вызывает опасения.

— Фанаты разных стран имеют разную репутацию и бэкграунд. Вы каким-нибудь образом делите их по степени опасности? — Конечно, если играют команды, между болельщиками которых исторически сложились плохие отношения, для нас это матч повышенной опасности, и на такой игре меры безопасности будут усилены для минимизации вероятности каких бы то ни было столкновений.

— Какие болельщики из тех, что приедут в Россию, самые опасные? — Мы рады всем болельщикам, которые приедут в Россию. А информацию о тех, кто из них может представлять опасность, хотели бы оставить у себя.

«Страшилки появляются перед любым крупным турниром»

— Перед Евро-2012 британские СМИ, которые любят нагнетать обстановку, пугали своих фанатов тем, что из Польши и Украины можно вернуться домой в деревянном гробу. А стоит ли иностранным болельщикам бояться нашу полицию? — В преддверии всех больших спортивных событий начинаются страшилки. Перед ЧМ в Бразилии говорили, что там убивают на улицах и нельзя ночью выходить из номера, но сам чемпионат мира прошел хорошо. То же самое касалось чемпионата Европы в Украине и Польше. Такие же страшилки появятся перед ЧМ-2022 в Катаре.

Вообще наши английские коллеги после того, как они проиграли борьбу за ЧМ-2018, постоянно пытаются найти какой-то криминал и с помощью СМИ растиражировать скандал, чтобы на турнир приехало меньше людей. На это есть хорошая русская пословица о тех, кто не видит бревна в собственном глазу, но замечает соринку — в чужом.

— Вы готовы развеять миф о том, что где-то в подмосковных лесах тренируются женские боевые фанатские группировки, которые будут пользоваться эффектом неожиданности и бить английских фанатов? — Я тоже видел эти картинки в соцсетях, но во-первых, они же все старые, а во-вторых, это элемент фанатской субкультуры. Они так пиарят себя. Естественно, никаких нападений или хулиганских действий со стороны этих групп во время чемпионата мира не будет. В этом я вас уверяю.

— Каждый купивший билет на ЧМ автоматически получает визу в Россию на время проведения турнира. Существуют ли какие-то барьеры для иностранных хулиганов? — Специальные подразделения МВД и ФСБ взаимодействуют с соответствующими подразделениями других стран. Естественно, ни одна страна не хочет, чтобы от нее приехали хулиганы, поэтому все списки хулиганов передаются в Москву точно так же, как и мы ранее передавали списки наших хулиганов. Такие лица включены в базу, и им будет запрещен въезд на территорию России.

— Насколько во время ЧМ-2018 будет безопасно — на стадионах и при выходе в город? — На стадионе будет абсолютно безопасно, об этом даже переживать не стоит. Но и в городе — тоже. Наши болельщики настроены миролюбиво по отношению ко всем гостям и готовы принять любого.

Помните, как в Ростове-на-Дону принимали болельщиков « Манчестер Юнайтед » в марте 2017 года или атмосферу на матче ЦСКА — «Арсенал»? Англичан встречали, дарили им сувениры. Они получили колоссальное удовольствие и по возвращении на родину рассказывали о том, как их здесь принимали. А затем открывали какую-нибудь свою газету и с удивлением узнавали о том, как здесь на самом деле было страшно — по улицам ходят медведи; кошельки надо прятать; из гостиницы по одному не выходить. Все это пишется только с одной целью — для устрашения.

Недавно в Санкт-Петербурге встречались с местными болельщиками. Все они очень ждут чемпионата мира и надеются, что все пройдет хорошо.

— Матч 27-го тура ПФЛ «Машук-КМВ» — «Ангушт» открывался выступлением медведя. Стоит ли ожидать подобных акций во время ЧМ-2018? — Думаю, что нет.

«В России расизма не больше, чем в Англии или Германии»

— Стоит ли во время ЧМ опасаться проявлений расизма? — Факты проявления расизма бывают всюду. У нас такие случаи задокументированы, и мы их не скрываем. В РФС есть офицер по борьбе с расизмом, в РФПЛ мы также активно работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. Поверьте, у нас не больше расизма, чем в тех же Англии или Германии. В России это не тот расизм, когда…

— … вход в магазин с неграми собаками запрещен. — Да. В «Атлетике» из Бильбао вообще не играют футболисты других национальностей — только баски. Это скорее национализм, тем не менее, это проявления одного порядка.

В России можно услышать на трибунах уханье, но в РФПЛ чернокожие футболисты играют почти во всех командах, и болельщики, ухающие соперникам, очень любят своих не менее темнокожих игроков. Скорее это делается для того, чтобы повлиять на спортивный результат. Болельщики считают себя членами команды и хотят таким образом психологически воздействовать на команду соперника. Но если ты фаната обвинишь в расизме, он очень удивится. После матча он точно так же, как и другие болельщики, бежит к своему чернокожему футболисту обниматься, дома у него висят плакаты этих людей. О каком расизме здесь идет речь?

Зачастую мы сами делаем из мухи слона. Какой-то фотограф где-то что-то услышал, и все это подхватывают. Но при этом я почему-то редко вижу публикации о замечательных инициативах наших болельщиков — ведь никто не знает, что наши болельщики занимаются детскими домами, детьми, проводят соревнования. Мы этого не видим, нам куда интереснее рассказать какой-то горячий факт, связанный с нарушением.

В преддверии чемпионата мира мы должны понимать, что на нас смотрят через лупу, и то, о чем мы говорим, преподносится в негативном свете.

— Какой вы видите основную задачу: показать во время чемпионата мира, что в России расизма нет, или воспользоваться турниром для того, чтобы действительно победить его? — Тему борьбы с расизмом мы не связываем только с чемпионатом мира, поскольку работаем над этим постоянно. Эта работа зачастую не видна, потому что встречи с болельщиками — процесс непубличный.

В любом обществе есть провокаторы, которые не стесняются делать гадость своим коллегам и друзьям. А о нас обо всех потом плохо говорят. Само фанатское сообщество выплевывает таких людей, и они потом не попадают на стадион. Просто многие этого не видят.

«Террористическая угроза — самая большая опасность»

— Насколько велика террористическая опасность во время проведения ЧМ, и как обезопасить стадионы от этой угрозы? — В сегодняшних реалиях террористическая угроза — самая большая опасность. Для террористов очень здорово совершить свою акцию под телекамерами всех стран мира. Уже появились плакаты ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. ред.), которое угрожает провести террористические акции на территории России во время чемпионата мира.

В этой сфере проводится гигантская работа, а в процесс вовлечены тысячи людей. Поверьте, пройти на стадион даже с каким-то маленьким запрещенным предметом будет невозможно.

— Сколько ступеней досмотра будет осуществляться при проходе на стадион во время ЧМ? — В РФПЛ предусмотрены два периметра. На первом происходит досмотр, а внутри контролируется только проход. На ЧМ-2018 будет так же.

— Как быть с очередями, которые сопровождают в России практически каждое крупное спортивное мероприятие? — Да, такая проблема в России существует. Для ее решения мы построили при стадионах много досмотровых павильонов. Думаю, сложностей с проходом никто испытывать не будет.

— Очередей на ЧМ не будет. А будет ли этот опыт перенесен на чемпионат России? — После матча «Спартака» в Казани мы получили много негативных отзывов в связи с тем, что болельщики очень долго проходили на стадион. С одной стороны, были открыты все входы, которые должны были в течение часа всех запустить, но с другой — мы не учли морозную погоду. Нужно было подумать о людях и открыть дополнительные входы.

Мы принесли болельщикам извинения, поработали над этой проблемой и уже на кубковом матче «Спартака» в Самаре помимо основных входов открыли для болельщиков красно-белых еще и дополнительные. И все зашли очень быстро. Так что мы оперативно реагируем на подобные инциденты.

То, что останется после чемпионата мира, это наше наследие. Конечно, все наработки на чемпионате мира в дальнейшем будут использоваться и в РФПЛ.

— По сравнению с 2001 годом в вопросе безопасности достигнут значительный прогресс. Что еще можно улучшить в этой сфере? — Сама безопасность находится в постоянном движении. Все время появляется что-то новое — новые взрывчатые вещества, средства обнаружения, другие технологии. Сейчас будет внедряться система идентификации болельщиков. Это тоже будет влиять на состояние безопасности.

— Чем объяснить проблемы со входом болельщиков на матче Россия — Франция на стадионе в Петербурге, где «Зенит» на этой арене всегда собирает аншлаги? — Это говорит о том, что были допущены ошибки в организации этого матча. Это был не матч РФПЛ, поэтому я к его организации отношения не имею. Хорошо, что эти проблемы выявили сейчас, и мы их обязательно устраним. Такая же ситуация была и в «Лужниках». Мы поработали над решением проблемы, и следующий матч уже прошел на высоком уровне.

— В среду в Москве пройдут сразу четыре спортивных матча: полуфинал Кубка России «Спартак» — «Тосно», матчи 23-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар» и финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». Очень тяжелый день для правоохранительных органов. — Чтобы избежать столкновения болельщиков, нам пришлось разнести матчи по времени. Поэтому матч «Спартака» начинается в 18:30. Все спартаковские болельщики к этому времени приедут на стадион, а болельщики ЦСКА отправятся на матч своей команды к 20:30. Примерно в это время матч «Спартака» завершится, и болельщики красно-белых отправятся домой.

Матч на «Локомотиве» немного в другой стороне, поэтому он в меньшей степени вызывает обеспокоенность.

Естественно, в этот день правоохранительные органы будут работать с тяжелом режиме, с другой стороны, особых эксцессов быть не должно. Уже давно никто не бьется в электричках — прошло то время.