Губернатор Мурманской области: крупные компании в регионе активно реализуют соцпрограммы

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Корпорации, работающие в Мурманской области, вносят крупный вклад в социальное развитие региона, с рядом из них подписаны договоры о сотрудничестве в этой сфере. Об этом ТАСС сообщила в среду губернатор Мурманской области Марина Ковтун после открытия выставки региона в Совете Федерации.

С 16 по 18 апреля в Совете Федерации РФ проходят дни Мурманской области. В среду губернатор региона в рамках заседания Верхней палаты парламента выступит на «Часе субъекта» и расскажет о реализации стратегии социально-экономического развития.

"Все крупные компании, которые работают в регионе, реализуют социальные проекты, и их можно отнести к социально ответственному бизнесу. Компания «Фосагро» оказывает серьезную поддержку своим муниципалитетам, с ней подписаны соглашения на три года с обозначенным планом мероприятий. Такая же практика складывается с Кольской атомной станцией, подписано соглашение с компанией «Еврохим» "Норникель" реализует у нас свою корпоративную программу на территориях своего присутствия в городах Мончегорск, Заполярное и поселке Никель", — сказала Ковтун.

Она добавила, что с крупными компаниями выстроен диалог и конструктивные отношения, они вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие.

Ранее на заседании Совета Федерации по экономической политике представитель Кольской горно-металлургической компании (дочерняя структура компании «Норильский никель» — прим. ТАСС) заявил, что в 2018 году предприятие планирует увеличить налоговые выплаты на 85 млн рублей. «В 2018 году запланированы налоговые выплаты в размере 6 млрд 185 рублей, в 2017 году мы уплатили 6 млрд 100 млн рублей», — сказал директор по производству Кольской ГМК в ходе заседания.

Согласно закону о бюджете Мурманской области прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2018 году составит 56,6 млрд рублей, расходов — 59,7 млрд рублей, а дефицит — около 3,17 млрд рублей.