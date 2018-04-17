В Ярославле в поддержку «Шинника» будут чеканить мяч

Завтра, 18 апреля, в 10 утра в центре города пройдёт акция в поддержку ярославской футбольной команды «Шинник», выступающей в полуфинале Кубка России по футболу.

— Чтобы поддержать игроков, все желающие смогут почеканить мяч. Всё это снимут на квадрокоптер, и потом появится общее видео, — рассказали в мэрии Ярославля.