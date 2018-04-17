«Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» цену на Погба

Как сообщает Sport.es, «красные дьяволы» готовы отпустить француза за 100 миллионов евро.

Напомним, что «МЮ» приобрел Погба в 2016 году за 105 миллионов евро.