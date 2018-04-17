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«Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» цену на Погба
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«Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» цену на Погба 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом может перебраться в "Реал".
Как сообщает Sport.es, «красные дьяволы» готовы отпустить француза за 100 миллионов евро.
Напомним, что «МЮ» приобрел Погба в 2016 году за 105 миллионов евро.
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