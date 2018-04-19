Счастливый билет: многим болельщикам удалось купить «путевки» на ЧМ после неудачного участия в лотерее

Сайту ФИФА в среду, 18 апреля, пришлось выдержать нашествие десятков тысяч болельщиков. Пользователи со всего мира заранее открыли окно в браузере и, кликнув по нужной ссылке, увидели анимированное изображение шагающего зеленого человечка. А под ним надпись — «Время ожидания более часа».

Те, кто хотел гарантированно получить билет, остались у экрана — отходить по своим делам себе дороже. На покупку билета тем, кто отстоял электронную очередь, выделялось всего десять минут. Вот что рассказал болельщик Сергей Бобрик:

«Я встал в электронную очередь в десять утра. Эта очередь занимала сначала два часа, чтобы перенаправить на другую страницу, где меня ждала еще одна очередь. В общей сложности я прождал где-то часов пять, чтобы получить доступ к оставшимся билетам. Билеты самой низкой категории, самые дешевые, были мне недоступны. В итоге я взял два билета на матчи в Казани — это Франция — Австралия и Германия — Южная Корея и один матч в Нижнем Новгороде — это матч Англия — Сенегал. Это были дорогие билеты: на билеты в Нижнем Новгороде и Казани я потратил десять тысяч за билет, а брал я их по два, и в пятнадцать тысяч обошелся мне билет в Москве. Это очень дорогое мероприятие, прямо скажем, но билеты сразу появились в доступе, мне осталось их забрать 3 мая и сделать паспорт болельщика. Я думаю, займусь этим чуть позже».

Дмитрий Навоша: Многие любители футбола жаловались на ошибки в работе сайта: система показывала, что билетов еще достаточно, но добавить в корзину их не удавалось. Все места на матчи с участием национальной сборной уже раскуплены, как и почти все билеты на игры в «Лужниках». Как делятся места на стадионе, на примере встречи команд России и Уругвая объясняет генеральный директор Sports.ru

Дмитрий Навоша генеральный директор Sports.ru «При покупке билета люди заявляют: я болельщик такой-то команды, я могу претендовать на билет в фан-сектор. До 40% стадиона делится пополам: 20% болельщики одной команды, 20% — другой. Конечно, может оказаться так, что рядом сидят болельщики сборной России и сборной Уругвая, на этих нейтральных местах. Практика показывает, я бывал неоднократно на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, что конфликтов не происходит, это не та ситуация. Эксцессы возникают, когда сталкивается ядро фанатских группировок двух сильно ненавидящих друг друга клубов или сборных, но таких пар на ЧМ или нет, или очень мало».

Билеты на матчи именные, с указанием сектора, ряда и места на стадионе. Правда, спортивная арена — это не театр, и, пройдя на свои секторы, болельщики билеты выбрасывают и занимают приглянувшиеся им свободные места, так что есть смысл прийти пораньше. Как прогнать со своего места иностранного фаната, который и по-русски не говорит, да и пришел на трибуну сильно навеселе? Да, на матчи чемпионата можно проносить пиво, такие у ФИФА правила.