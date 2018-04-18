Рюдигер заявил, что не критиковал Конте

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что никогда не подвергал критике тактические установки главного тренера «синих» Антонио Конте. Как сообщалось ранее, немец не попал в заявку на матч премьер-лиги с «Саутгемптоном». Якобы, Конте не понравилась критика действий команды в игре с «Вест Хэмом» (1:1).

Напомним, тогда после матча Рюдигер заявил, что «не понимает, почему, открывая счет, „Челси“ сбавляет и позволяет сопернику атаковать».

— Когда говорил эти слова, я не имел в виду тактику. Никого не хотел задеть, а говорил только про команду в целом, — приводит ZDF слова Рюдигера. — За последние несколько недель я сыграл довольно много матчей, и мне нужно было отдохнуть.

В этом сезоне в премьер-лиге немец провел 23 матча, из них 21 в основе.