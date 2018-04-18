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Рюдигер заявил, что не критиковал Конте
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Рюдигер заявил, что не критиковал Конте 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что никогда не подвергал критике тактические установки главного тренера «синих» Антонио Конте. Как сообщалось ранее, немец не попал в заявку на матч премьер-лиги с «Саутгемптоном». Якобы, Конте не понравилась критика действий команды в игре с «Вест Хэмом» (1:1).
Напомним, тогда после матча Рюдигер заявил, что «не понимает, почему, открывая счет, „Челси“ сбавляет и позволяет сопернику атаковать».
— Когда говорил эти слова, я не имел в виду тактику. Никого не хотел задеть, а говорил только про команду в целом, — приводит ZDF слова Рюдигера. — За последние несколько недель я сыграл довольно много матчей, и мне нужно было отдохнуть.
В этом сезоне в премьер-лиге немец провел 23 матча, из них 21 в основе.
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