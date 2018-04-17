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Кировские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою
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Кировские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Туле завершилось первенство России по рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрастных категориях 16 — 17 лет и 18 — 21 год. В первенстве участвовало 464 человека — 46 команд из 10 регионов России. В составе сборной Кировской области принимали участие 7 спортсменов. Четверо из них в итоге упорной борьбы стали медалистами.
И. о. министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов отметил высокие результаты кировских спортсменов и поздравил их с успешным выступлением.
«Очень рад, что выступление кировской команды удалось. Поздравляю наших ребят и тренерский штаб, а также желаю им новых побед на предстоящем первенстве мира по рукопашному бою», — сказал Георгий Барминов.
На высшую ступеньку пьедестала поднялись Ирина Черезова (возрастная категория 16-17 лет, весовая категория до 50 кг, тренер — Николай Банников) и Соня Яговцева (возрастная категория 16-17 лет, весовая категория до 55 кг, тренеры — Николай Банников, Алексей Казаков).
Вторые места завоевали Владислав Фокин (возрастная категория 18-21 год, весовая категория до 90 кг, тренер — Вячеслав Губин) и Ирина Мартьянова (возрастная категория 18-21 год, весовая категория до 46 кг, тренер — Николай Банников).
Николай Банников отметил, что его воспитанники достойно выступили на первенстве, составив конкуренцию сильным соперникам из других регионов, а сами соревнования были проведены на высочайшем уровне.
«Девочки очень упорно готовились, и я рад, что им удалось показать такие высокие результаты. Самое главное, что они сейчас попали в сборную страны и на первенство мира, которое пройдет в сентябре в Туле», — добавил Николай Банников.
Добавим, что спортсмены Кировской области заняли два первых места, в то время как спортсмены из других регионов вернулись домой максимум с одной золотой медалью.
Фото — Пресс-центр Правительства Кировской области
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