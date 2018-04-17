Кировские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою

В Туле завершилось первенство России по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрастных категориях 16 — 17 лет и 18 — 21 год. В первенстве участвовало 464 человека — 46 команд из 10 регионов России. В составе сборной Кировской области принимали участие 7 спортсменов. Четверо из них в итоге упорной борьбы стали медалистами.

И. о. министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов отметил высокие результаты кировских спортсменов и поздравил их с успешным выступлением.

«Очень рад, что выступление кировской команды удалось. Поздравляю наших ребят и тренерский штаб, а также желаю им новых побед на предстоящем первенстве мира по рукопашному бою», — сказал Георгий Барминов.

На высшую ступеньку пьедестала поднялись Ирина Черезова (возрастная категория 16-17 лет, весовая категория до 50 кг, тренер — Николай Банников) и Соня Яговцева (возрастная категория 16-17 лет, весовая категория до 55 кг, тренеры — Николай Банников, Алексей Казаков ).

Вторые места завоевали Владислав Фокин (возрастная категория 18-21 год, весовая категория до 90 кг, тренер — Вячеслав Губин) и Ирина Мартьянова (возрастная категория 18-21 год, весовая категория до 46 кг, тренер — Николай Банников).

Николай Банников отметил, что его воспитанники достойно выступили на первенстве, составив конкуренцию сильным соперникам из других регионов, а сами соревнования были проведены на высочайшем уровне.

«Девочки очень упорно готовились, и я рад, что им удалось показать такие высокие результаты. Самое главное, что они сейчас попали в сборную страны и на первенство мира, которое пройдет в сентябре в Туле», — добавил Николай Банников.

Добавим, что спортсмены Кировской области заняли два первых места, в то время как спортсмены из других регионов вернулись домой максимум с одной золотой медалью.

Фото — Пресс-центр Правительства Кировской области