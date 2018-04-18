Любители гиревого спорта из района Текстильщики выиграли серебро на окружном турнире

Команда Текстильщиков заняла второе место на окружных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа.

— В личном зачете спортсмены показали следующие результаты: Сергей Есенев, Александр Захарий, Сергей Киреев — вторые места, Дмитрий Швархалев и Анна Шведченко — третьи места, — уточнил представитель пресс-службы.

Турнир был организован в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». Он прошел в гимназии №491 в доме 19 по Новочеркасскому бульвару. (мю)