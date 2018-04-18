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Любители гиревого спорта из района Текстильщики выиграли серебро на окружном турнире
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Любители гиревого спорта из района Текстильщики выиграли серебро на окружном турнире 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Команда Текстильщиков заняла второе место на окружных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа.
— В личном зачете спортсмены показали следующие результаты: Сергей Есенев, Александр Захарий, Сергей Киреев — вторые места, Дмитрий Швархалев и Анна Шведченко — третьи места, — уточнил представитель пресс-службы.
Турнир был организован в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». Он прошел в гимназии №491 в доме 19 по Новочеркасскому бульвару. (мю)
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