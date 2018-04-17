Игрок «Локомотива» Ари рассказал об экзаменах для получения гражданства

Футболист московского «Локомотива» Ари рассказал об экзаменах, которые он сдал для получения гражданства, сообщает ТАСС

"Уже сдал экзамены: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема — говорить пока не очень получается", — приводит слова Ари пресс-служба клуба.

Также он рассказал о процессе получения гражданства.

"Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно", — добавил бразилец.