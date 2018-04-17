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Игрок «Локомотива» Ари рассказал об экзаменах для получения гражданства
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Игрок «Локомотива» Ари рассказал об экзаменах для получения гражданства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист московского «Локомотива» Ари рассказал об экзаменах, которые он сдал для получения гражданства, сообщает ТАСС.
"Уже сдал экзамены: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема — говорить пока не очень получается", — приводит слова Ари пресс-служба клуба.
Также он рассказал о процессе получения гражданства.
"Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно", — добавил бразилец.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что тему натурализации иностранных футболистов в сборной России необходимо закрыть.
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