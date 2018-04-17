Раньери поделился ожиданиями от противостояния между «Ливерпулем» и «Ромой»

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал предстоящее противостояние «Ливерпуля» и «Ромы» в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет ровная игра. Ди Франческо изучит «Ливерпуль». Они еще не проигрывали, но «Рома», которую мы видели против «Барселоны», способна сделать это. «Ливерпуль» не так тверд в гостях. Что касается Салаха, то он был большим футболистом уже в «Челси». Выступление в «Фиорентине» и «Роме» помогло ему, как и менталитет Клоппа" — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля.