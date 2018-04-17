«Алые паруса» снова показались на горизонте 

Свершилось! Пятый Канал выиграл тендер на проведение прямой телевизионной трансляции праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса 2018», который состоится 23 июня.
О победе сообщил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Ежегодно именно Пятый осуществляет трансляцию одного из самых масштабных и знаковых мероприятий в нашей стране — шоу «Алые паруса». Пятый канал стоял у истоков возрождения «Алых парусов». Возникший в 1968 году ленинградский выпускной бал временно перестали проводить в 1979-ом. Спустя 26 лет по инициативе Правительства Санкт-Петербурга, Акционерного банка «Россия» и Пятого канала фрегат с алыми парусами вновь появился на Неве. С 2005-го года праздник проводится в обновленном формате. Все это время Пятый канал бессменно обеспечивал его прямую телевизионную трансляцию.