«Алые паруса» снова показались на горизонте

Свершилось! Пятый Канал выиграл тендер на проведение прямой телевизионной трансляции праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса 2018», который состоится 23 июня.

О победе сообщил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.