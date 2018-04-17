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Подростки из Коптева стали участниками детективного квеста
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Подростки из Коптева стали участниками детективного квеста 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В начале апреля в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево» прошла захватывающая квест-игра «Первый детектив». Ребята играли командами: участникам нужно было применить методы дедукции, чтобы разрешить головоломки и вычислить неизвестного, которого похитили и спрятали ведущие.
— Ребята разделились на команды «Cыщики» и «Мегамозг», каждой из которых были выданы маршрутные листы с обозначением этапов квеста, — сообщил один из организаторов. — Победила команда «Сыщики», оказавшаяся более внимательной к деталям квеста.
В центре добавили, что все участвовавшие были довольны игрой и вознаграждены за активность и целеустремлённость. (ео)
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