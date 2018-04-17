Кака: Моуринью для меня был сложным тренером

«После перехода в »Реал» я был полностью потерян. В Италии меня все любили, а в Испании все хотели, чтобы я ушел.

Жозе Моуринью для меня был сложным тренером. Когда я думал, что он даст мне шанс, этого не случалась. Не мог ему доказать, что я в хорошей форме. Я тренировался и молился. Не получив удовлетворения от работы с ним, я сильно обрадовался уже после ухода из «Реала», когда Моуринью сказал, что я — один из лучших футболистов, которых он тренировал», — цитирует Кака UOL.