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Кака: Моуринью для меня был сложным тренером
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Кака: Моуринью для меня был сложным тренером 

Советский спорт 1 час назад
«После перехода в »Реал» я был полностью потерян. В Италии меня все любили, а в Испании все хотели, чтобы я ушел.
Жозе Моуринью для меня был сложным тренером. Когда я думал, что он даст мне шанс, этого не случалась. Не мог ему доказать, что я в хорошей форме. Я тренировался и молился. Не получив удовлетворения от работы с ним, я сильно обрадовался уже после ухода из «Реала», когда Моуринью сказал, что я — один из лучших футболистов, которых он тренировал», — цитирует Кака UOL.
Кака защищал цвета «Реала» с 2009 по 2013 год. За это время бразилец провел 85 матчей, в которых забил 23 гола.
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