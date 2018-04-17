Видео: В Беларуси прошли соревнования по джип-триалу

Песок, глина и вода. Ландшафт заславских карьеров идеально подходит для таких гонок. На прохождение каждой секции у спортсменов есть только десять минут. И нет права на ошибку.

Водные препятствия — одни из самых сложных. Если машину не подготовить, можно просто здесь ее и оставить. Участник соревнований Сергей «колдовал» над своим авто почти год. Но идеально пройти трассу всё равно не получилось.

"Необходимо готовить автомобиль к воде, обрабатывать провода. В нашем случае мы обрабатывали жидким силиконом. Также необходимо все сделать герметично, чтобы вода не попадала в двигатель, в воздуховоды", — говорит участник соревнований Сергей Кашмило.

Джип-триал прошел по белорусским, а не европейским правилам. Это значит, что «ворота» для машин уже, и каждый пилот свой маршрут выбирает сам. На автомобильных гроссмейстеров пришли посмотреть десятки зрителей.

В следующий раз поклонники джип-триала выйдут на старт в июне, передает телеканал БелРос.