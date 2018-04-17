Ещё
Видео: В Беларуси прошли соревнования по джип-триалу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: В Беларуси прошли соревнования по джип-триалу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Песок, глина и вода. Ландшафт заславских карьеров идеально подходит для таких гонок. На прохождение каждой секции у спортсменов есть только десять минут. И нет права на ошибку.
Водные препятствия — одни из самых сложных. Если машину не подготовить, можно просто здесь ее и оставить. Участник соревнований Сергей «колдовал» над своим авто почти год. Но идеально пройти трассу всё равно не получилось.
"Необходимо готовить автомобиль к воде, обрабатывать провода. В нашем случае мы обрабатывали жидким силиконом. Также необходимо все сделать герметично, чтобы вода не попадала в двигатель, в воздуховоды", — говорит участник соревнований Сергей Кашмило.
Джип-триал прошел по белорусским, а не европейским правилам. Это значит, что «ворота» для машин уже, и каждый пилот свой маршрут выбирает сам. На автомобильных гроссмейстеров пришли посмотреть десятки зрителей.
В следующий раз поклонники джип-триала выйдут на старт в июне, передает телеканал БелРос.
Российская Газета: последние новости
Володин :США вовлекают мир в войну Лукашенко рассказал о важности спорта как приоритета политики В Кремле опровергли обвинения в блокировке доступа ОЗХО в Думу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение