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Минкультуры Дагестана готовит масштабную программу на чемпионат Европы
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Минкультуры Дагестана готовит масштабную программу на чемпионат Европы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Минкультуры Дагестана готовит масштабную программу на чемпионат ЕвропыВрио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева рассказала сегодня журналистам дагестанских СМИ о готовящейся культурной программе чемпионата Европы по спортивной борьбе.
Пресс-конференция руководителя ведомства состоялась в пресс-центре чемпионата Европы. В ней также принял участие директор государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.
«Нас ждет очень богатая, разножанровая культурная программа. Концертные программы будут проходить везде. Гостит и участники чемпионата должны окунуться в атмосферу праздника не только спорта, но и культуры», — подчеркнула Бутаева.
Так, в перерывах соревнований будут проходить концерты мастеров искусств и творческих коллективов республики. Программа культурных мероприятий запланирована и в санатории «Каспий», где будут проживать участники чемпионата.
Культурная программа пройдет с участием ведущих хореографических ансамблей Дагестана, таких как «Лезгинка», «Дагестан», «Каспий», «Молодость Дагестана», терский ансамбль. Поддержат чемпионат солисты даггосфилармонии, а также известные деятели культуры.
Мероприятия министерства культуры запланированы и во многих учреждения министерства, на открытых площадках Махачкалы и Каспийска.
Русский театр презентует комедии «Номер 13» и «Смеется ли Чехов», состоится республиканская ночь искусств, приуроченная к чемпионату Европы, состоятся концерты симфонической, камерной музыки на открытых площадках города, музеи презентуют свои экспозиции.
Специально на чемпионат приедет и Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Торжественное открытие чемпионата пройдет 1 мая, его продолжительность — 15 минут. Организаторы открытия максимально учли дагестанский колорит.
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