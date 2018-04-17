Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?

20.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?» Проблема «зацеперов» с каждым годом набирает всё большие обороты. На «зацепинг» приходится более 36 процентов всех случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте. С наступлением весны, начался новый сезон «зацепинга» и уже появились первые погибшие. Так, в апреле этого года в сеть попало видео, где 13-летний подросток сорвался с крыши электрички в районе подмосковных Химок. От полученных травм, подросток скончался на месте. Зацеперы снимают на видео и выкладывают в сеть свои «подвиги», а попытки подражать им, нередко заканчиваются тяжёлыми травмами или гибелью. В ходе пресс-конференции, участники расскажут о статистике подобных происшествий и мерах по предотвращению трагедий с участием зацеперов. Участники пресс-конференции: • Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО, полковник полиции Александр Тарушкин; • Председатель комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Святенко ; • Лидер антизацеперского движения, мама погибшего зацепера Яна Гетманова. Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.