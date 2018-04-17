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Жители не попавшей на чемпионат мира страны лидируют по числу купленных билетов
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Жители не попавшей на чемпионат мира страны лидируют по числу купленных билетов 

Газета.Ru 1 час назад
Американские болельщики занимают первое место по количеству купленных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России среди зарубежных гостей, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что американские любители футбола купили 80 161 билет. На втором месте идут бразильцы (65,863), на третьем — колумбийцы (60,199).
Всего продано 1 698 049 билетов. Российские болельщики приобрели 796,875 штук.
Заключительный этап продаж билетом на чемпионат мира по футболу начнется 18 апреля.
Ранее глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер заявил о том, что в организации ожидают аншлага на матчах чемпионата мира 2018 года.
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