На «Яндекс. Картах» появились ещё строящиеся станции метро в Петербурге 

Новые станции зелёной ветки Петербургского метрополитена появились на «Яндекс. Картах». Сервис продлил Невско-Василеостровскую линию ещё не открытыми «Новокрестовской» и «Беговой».
Запуск пробного состава от «Новокрестовской» до «Беговой», запланированный на 15 апреля, отложили из-за выявленных недочётов.
На прошлой неделе аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщал, что общая готовность нового участка Невско-Василеостровской линии достигла 95%. Продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, пусконаладке эскалаторов и траволаторов, начался монтаж лифтов, ведутся отделочные работы. Смольный неоднократно заявлял, что обе станции откроют для пассажиров 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» — ЦСКА.