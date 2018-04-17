На «Яндекс. Картах» появились ещё строящиеся станции метро в Петербурге

Новые станции зелёной ветки Петербургского метрополитена появились на «Яндекс. Картах». Сервис продлил Невско-Василеостровскую линию ещё не открытыми «Новокрестовской» и «Беговой».

Запуск пробного состава от «Новокрестовской» до «Беговой», запланированный на 15 апреля, отложили из-за выявленных недочётов.