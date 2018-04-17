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На «Яндекс. Картах» появились ещё строящиеся станции метро в Петербурге
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На «Яндекс. Картах» появились ещё строящиеся станции метро в Петербурге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Новые станции зелёной ветки Петербургского метрополитена появились на «Яндекс. Картах». Сервис продлил Невско-Василеостровскую линию ещё не открытыми «Новокрестовской» и «Беговой».
Запуск пробного состава от «Новокрестовской» до «Беговой», запланированный на 15 апреля, отложили из-за выявленных недочётов.
На прошлой неделе аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщал, что общая готовность нового участка Невско-Василеостровской линии достигла 95%. Продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, пусконаладке эскалаторов и траволаторов, начался монтаж лифтов, ведутся отделочные работы. Смольный неоднократно заявлял, что обе станции откроют для пассажиров 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» — ЦСКА.
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