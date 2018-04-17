СМИ: «Краснодар» вновь постарается купить игрока «Олимпиакоса»

Полузащитник «Олимпиакоса» Вадис Оджиджа-Офоэ может перейти в «Краснодар», утверждает Sportwitness.co.uk. «Быки» уже предпринимали попытку приобрести бельгийца летом 2017 года. Игрок в итоге покинул «Легию» и перешел в «Олимпиакос». Теперь же греческий клуб хочет расстаться с Оджиджа-Офоэ и выручить за него 2 миллиона евро. Помимо «Краснодара» на игрока претендует «Лидс». Английский клуб хочет взять бельгийца в аренду. В нынешнем сезоне 29-летний Оджиджа-Офоэ провел за «Олимпиакос» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.