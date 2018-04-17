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Онлайн-праймериз единороссов пройдут с 28 мая по 1 июня
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Онлайн-праймериз единороссов пройдут с 28 мая по 1 июня 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" предоставит право с 28 мая по 1 июня отдать свой голос в режиме онлайн в рамках предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в заксобрания и гордумы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе партии со ссылкой на первого замруководителя ЦИК «Единой России» Максима Жаворонкова.
Он пояснил, что заявку на онлайн-голосование можно будет подать с 14 мая, причем такая возможность «будет доступна всем избирателям». «Непосредственно в дни электронного голосования [с 28 мая по 1 июня] открывается возможность проголосовать. Заходя на каждый конкретный уровень выборов, пользователь видит электронные бюллетени по списку и по округу. Проголосовать пользователь может только один раз и строго по региону своей прописки, изменить результаты голосования нельзя», — отметил Жаворонков.
Как пояснил первый замглавы ЦИК партии, 2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, чтобы 3 июня (в единый день предварительного голосования единороссов) не было возможности повторно проголосовать избирателям, которые уже проголосовали онлайн. «После закрытия участков в 20:00 (мск) будут выведены протоколы электронного голосования, которые будут включены в общий подсчет результатов», — добавил он.
Жаворонков также напомнил, что в ходе проработки подобного проекта партией был изучен опыт использования электронного голосования в Бельгии (с 2003 года), Эстонии (с 2007 года) и Финляндии (с 2008 года).
"Планируется оперативно внести изменения в регламент предварительного голосования, чтобы дать избирателям возможность проголосовать онлайн", — заключил он.
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