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Руководитель отдела соцзащиты в Щукине становился донором более 60 раз
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Руководитель отдела соцзащиты в Щукине становился донором более 60 раз 

Управа района Щукино 44 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В январе этого года он получил звание почетного донора России.
— Впервые Сергей Николаевич стал донором, являясь студентом Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии в июне 1995 года, в связи с террористическим актом в Буденновске, когда нужна была донорская кровь для пострадавших. Именно тогда он и узнал, что является носителем первой группы крови с отрицательным резусом. Кстати, за всю свою донорскую карьеру Сергей Николаевич ни разу не воспользовался донорскими справками, предусмотренными для получения дополнительного дня отдыха, — рассказали в пресс-службе Центр крови ФМБА России.
Напомним, Сергей Кацуба работает в системе социальной защиты населения с 1998 года. (ео)
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