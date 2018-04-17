Руководитель отдела соцзащиты в Щукине становился донором более 60 раз

В январе этого года он получил звание почетного донора России.

— Впервые Сергей Николаевич стал донором, являясь студентом Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии в июне 1995 года, в связи с террористическим актом в Буденновске, когда нужна была донорская кровь для пострадавших. Именно тогда он и узнал, что является носителем первой группы крови с отрицательным резусом. Кстати, за всю свою донорскую карьеру Сергей Николаевич ни разу не воспользовался донорскими справками, предусмотренными для получения дополнительного дня отдыха, — рассказали в пресс-службе Центр крови ФМБА России.

Напомним, Сергей Кацуба работает в системе социальной защиты населения с 1998 года. (ео)