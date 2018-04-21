Фрум: «Тур Альп» стал отличной подготовкой к «Джиро д'Италия»

Британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky прокомментировал выступление на «Туре Альп» (4-е место).

«Думаю, что я намного лучше готов к «Джиро» сейчас, чем во время «Тиррено-Адриатико», и у нас ещё есть две недели. Это была отличная подготовка к «Джиро».

Я получил огромное удовольствие во время гонки. Этапы были короткими и взрывными, а это не то, что можно повторить во время тренировок. Было здорово выступить здесь и быть частью гонки.

Не думаю, что по итогам «Тура Альп» можно делать серьёзные выводы, так как некоторые ребята не были готовы на 100 процентов, но, наверное, на «Джиро» будут выглядеть намного лучше.