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Фрум: «Тур Альп» стал отличной подготовкой к «Джиро д'Италия»
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Фрум: «Тур Альп» стал отличной подготовкой к «Джиро д'Италия» 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky прокомментировал выступление на «Туре Альп» (4-е место).
«Думаю, что я намного лучше готов к «Джиро» сейчас, чем во время «Тиррено-Адриатико», и у нас ещё есть две недели. Это была отличная подготовка к «Джиро».
Я получил огромное удовольствие во время гонки. Этапы были короткими и взрывными, а это не то, что можно повторить во время тренировок. Было здорово выступить здесь и быть частью гонки.
Не думаю, что по итогам «Тура Альп» можно делать серьёзные выводы, так как некоторые ребята не были готовы на 100 процентов, но, наверное, на «Джиро» будут выглядеть намного лучше.
Конечно, Тибо Пино находится в отличной форме, как и Доменико Поццовиво. Фабио Ару уступает им совсем немного. Лопес выглядел здорово. Эта гонка была пробой того, что ожидать на «Джиро», — приводит слова Фрума официальный сайт Sky.
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