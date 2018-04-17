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Сергей Собянин отметил успехи московских школьников на финалах Всероссийской олимпиады
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Сергей Собянин отметил успехи московских школьников на финалах Всероссийской олимпиады 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Он поделился информацией о достигнутых успехах в своем официальном Twitter -аккаунте.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил успехи столичных школьников на финалах Всероссийской олимпиады. Он поделился информацией о достигнутых успехах в своем официальном микроблоге в Twitter.
Глава города сообщил, что состязания проходили по 8 предметам, которые в итоге принесли команде из Москвы 228 дипломов. Из них 48 дипломов победителей.
В эти дни проходили финалы Всероссийской олимпиады школьников сразу по восьми предметам. Состязания по физике, истории, технологии, русскому, испанскому, итальянскому, китайскому и немецкому языкам принесли московской команде 228 дипломов. Из них 48 дипломов победителей. pic.twitter.com/Z7rcMSlYAR
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 апреля 2018 г.
Столичный мэр также подчеркнул, что особенно успешно прошло выступление московских ребят по физике.
Особенно успешно наши ребята выступили по физике. Кандидатами в сборную России для участия в Международной олимпиаде стали пятеро москвичей. Замечательно и то, что победители и призеры Всероссийского этапа могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по своему профилю.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 апреля 2018 г.
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