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Росархив может создать интернет-проект о футболе с включением документов о ЧМ-2018
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Росархив может создать интернет-проект о футболе с включением документов о ЧМ-2018 

ТАСС 16 минут назад
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) рассмотрит возможность создания интернет-проекта с документами о футболе после проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов в ходе рабочей поездки в Казань.
"Можно сказать, что вышла книга о советском футболе, сборник документов большой очень, где рассказывается история формирования команд и тема «Власть и футбол» очень активно в этих документах отражена. Посмотрим уже по результатам, любая выставка — это большая ответственность, когда книгу сделали — получилось. Может быть мы сделаем интернет-проект, но уже с включением документов после событий ЧМ", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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