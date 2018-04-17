Росархив может создать интернет-проект о футболе с включением документов о ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 17 апреля. / ТАСС /. Федеральное архивное агентство (Росархив) рассмотрит возможность создания интернет-проекта с документами о футболе после проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов в ходе рабочей поездки в Казань.

"Можно сказать, что вышла книга о советском футболе, сборник документов большой очень, где рассказывается история формирования команд и тема «Власть и футбол» очень активно в этих документах отражена. Посмотрим уже по результатам, любая выставка — это большая ответственность, когда книгу сделали — получилось. Может быть мы сделаем интернет-проект, но уже с включением документов после событий ЧМ", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.