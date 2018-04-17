Маркус Анфанг возглавит «Кельн» по окончании сезона

«Кельн» объявил имя главного тренера, который возглавит команду по окончании сезона. Выбор «козлов» пал на 43-летнего Маркуса Анфанг . Контракт с 43-летним специалист подписан на три года.

Нынешний главный тренер команды Штефан Рутенбек доработает на своем посту до окончания сезона.

В турнирной таблице Бундеслиги «Кельн» идет на последнем месте, отставая от 16-й строчки, которая дает шанс сохранить прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи, на девять очков за четыре тура до конца чемпионата.