Ещё
Маркус Анфанг возглавит «Кельн» по окончании сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маркус Анфанг возглавит «Кельн» по окончании сезона 

SPORT24.ru 16 минут назад
«Кельн» объявил имя главного тренера, который возглавит команду по окончании сезона. Выбор «козлов» пал на 43-летнего Маркуса Анфанг. Контракт с 43-летним специалист подписан на три года.
Нынешний главный тренер команды Штефан Рутенбек доработает на своем посту до окончания сезона.
В турнирной таблице Бундеслиги «Кельн» идет на последнем месте, отставая от 16-й строчки, которая дает шанс сохранить прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи, на девять очков за четыре тура до конца чемпионата.
SPORT24.ru: последние новости
Агуэро перенес операцию на колене и в текущем сезоне не сыграет Прядкин: «Мне нравится медведь на логотипе РФПЛ - это символ России» «Бернли» одержал пятую победу подряд, обыграв «Лестер»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение