Ставропольский край принимает участников и гостей Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью

В Ставрополе состоялось торжественное открытие Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью. В столицу южного края прибыли более 170 спортсменов, объединенных в 42 команды из 39 регионов России.

С приветственным словом к присутствующим обратился главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Михаил Черников , который отметил, что прививать навыки безопасного поведения на дорогах будущим автолюбителям с раннего возраста является одной из важнейших задач.

Также руководитель российской Госавтоинспекции обратился к участникам чемпионата с просьбой передать полученные знания своим друзьям и близким, и тем самым внести свой вклад в воспитание молодого поколения участников дорожного движения.

Участники соревнования — юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Большинство из них являются неоднократными победителями конкурсов на региональном уровне. Юные автолюбители продемонстрируют навыки фигурного вождения и оказания первой помощи, а также теоретические знания правил дорожного движения.

Конкурсные этапы всероссийского чемпионата будут проходить в течение трех дней. 19 апреля состоится торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей, которых ждут призы и памятные подарки от организаторов мероприятия.

Мероприятие началось с памятного автопробега, посвященного предстоящей 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Автоколонну возглавили пять ретро-автомобилей — ровесников Победы. После автопробега на мемориале «Огонь Вечной Славы» участники соревнований и почетные гости возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.