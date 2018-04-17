Ещё
Это’О заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это’О заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России 

RT на русском 1 час назад
Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, что никогда не сталкивался с проявлениями расизма в России.
«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным в России. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют, когда я играл в «Челси», меня всё спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России», — приводит слова Это’О ТАСС.
Он отметил, что когда жил в Москве у него не возникало никаких проблем.
«К сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить своё собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики», — добавил камерунец.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие заявил, что британские СМИ преувеличивают проблему дискриминации в России.
RT на русском: последние новости
РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования РФПЛ представила вариант нового логотипа Салах обошёл Роналду в голосовании за автора лучшего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение