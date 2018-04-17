Александр Алаев: «Нужно как можно быстрее начать использовать во всех профессиональных футбольных лигах ВАР»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР. Алаев также добавил, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов.

— Кстати, я абсолютно убежден в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов, — цитирует пресс-служба РФС Алаева. — За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Артем Чистяков

Как показывает практика, цена таких ошибок бывает очень высокой, поэтому РФС обращается к руководителям лиг и клубов активнее заниматься вопросом внедрения в жизнь данной системы. Не хотелось бы, чтобы Россия стала последней страной, где ее начали использовать. Надеемся, что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР, как это ранее сделал «Краснодар».

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