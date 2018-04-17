Ещё
Александр Алаев: «Нужно как можно быстрее начать использовать во всех профессиональных футбольных лигах ВАР»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Алаев: «Нужно как можно быстрее начать использовать во всех профессиональных футбольных лигах ВАР» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР. Алаев также добавил, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов.
— Кстати, я абсолютно убежден в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов, — цитирует пресс-служба РФС Алаева. — За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Артем Чистяков.
Как показывает практика, цена таких ошибок бывает очень высокой, поэтому РФС обращается к руководителям лиг и клубов активнее заниматься вопросом внедрения в жизнь данной системы. Не хотелось бы, чтобы Россия стала последней страной, где ее начали использовать. Надеемся, что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР, как это ранее сделал «Краснодар».
РФС меняет все судейское руководство
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тосно": "Мы уже обыгрывали "Спартак" в Кубке и можем повторить это снова!" Саид Абдулаев: "Хотелось бы, чтобы качество судейства улучшилось" РФС меняет все судейское руководство
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение