Ещё
Самюэль Это`О: «В Европе я сталкивался с расизмом, а в России — никогда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самюэль Это`О: «В Европе я сталкивался с расизмом, а в России — никогда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О выразил мнение, что иностранцы часто демонизируют Россию. Форвард также добавил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.
— Вы живете в одной из самых красивых стран мира, — сказал Это`О. — Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.
— Вы когда-либо жаловались на что-то в России?
— Никогда. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее. Когда я перебрался сюда, в «Анжи», все меня спрашивали: «И как тебе в этой стране расистов?» Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России — никогда. Я жил возле Москва-Сити, спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тосно": "Мы уже обыгрывали "Спартак" в Кубке и можем повторить это снова!" Саид Абдулаев: "Хотелось бы, чтобы качество судейства улучшилось" Александр Егоров: "ДСИ РФС оставшуюся часть сезона доработает своей командой"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение