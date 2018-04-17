Самюэль Это`О: «В Европе я сталкивался с расизмом, а в России — никогда»

Бывший нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О выразил мнение, что иностранцы часто демонизируют Россию. Форвард также добавил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.

— Вы живете в одной из самых красивых стран мира, — сказал Это`О. — Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.

— Вы когда-либо жаловались на что-то в России?