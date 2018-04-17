Бывший нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О выразил мнение, что иностранцы часто демонизируют Россию. Форвард также добавил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.
— Вы живете в одной из самых красивых стран мира, — сказал Это`О. — Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.
— Вы когда-либо жаловались на что-то в России?
— Никогда. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее. Когда я перебрался сюда, в «Анжи», все меня спрашивали: «И как тебе в этой стране расистов?» Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России — никогда. Я жил возле Москва-Сити, спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ)