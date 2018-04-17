Неделя россиян: НХЛ, АХЛ, QMJHL, OHL, WHL, USHL, NCAA, ECHL.17 апреля 2018

Статистика россиян в плей-офф всех североамериканских лиг.

В то время пока ЦСКА и «Ак Барс» разыгрывают кубок Гагарина в финальной серии, плей-офф проходит и в заокеанских лигах, где выступают десятки россиян. Где-то, как в АХЛ, решающая стадия сезона ещё не наступила. Где-то, как в ECHL, команды наших соотечественников не смогли пробиться в число сильнейших. Однако в НХЛ в разгаре первый раунд Кубка Стэнли, а в лигах CHL не за горами полуфиналы.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ3211482.6793,0%0Бобровский«Коламбус»/НХЛ228873.0492,0%0Лазарев«Бэрри»/OHL126425383.3791,1%0Денисов«Бленвиль-Буабриан»/QMJHL214242.2190,5%0 Андрей Василевский Сергей Бобровский начали плей-офф так, как и полагается претенденту на «Везину» и её обладателю. Оба одержали по две победы и справились с сумасшедшей бросковой нагрузкой. Даже несмотря на то, что Бобровский пропускает в среднем три шайбы за игру, благодаря ему «Коламбус» ведёт в серии с «Вашингтоном» 2-0.

Михаил Денисов из «Бленвиль-Буабриан» добрался до полуфинала лиги Квебека, но его вклад в промежуточный успех команд невелик. В этом плей-офф он выступает в роли сменщика и провёл всего два матча. В первом случае он появился в стартовом составе, а во втором — вышел на замену. Леонид Лазарев , напротив, отыграл весь плей-офф от звонка до звонка, но его действия за «Бэрри» нельзя назвать идеальными. Трижды он пропускал по пять и более шайб, а его команда в итоге вылетела во втором раунде.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1Абрамов (н) 1998«Викториавилль»107+6+216262Косоренков (н) 1998«Викториявилль»103+9+314243Мироманов (н) 1997«Монктон»121+9-66294Я. Алексеев (н) 1999«Шербрук»94+4-14235Колтыгин (н) 1999«Драммондвилль»105+2+40206Хованов (н) 2000«Монктон»123+4-714237Михнин (н) 1999«Римуски»75+1+26198Рубцов (н) 1998«Акади-Батхёрст»93+2+39209Чехович (н) 1999«Бэ-Комо»53+1022610Завгородний (н) 2000«Римуски»71+2-101711Козлов (н) 1999«Валь-д`Ор»41+106812Котков (н) 2000«Шикутими»60+2-221213Мизюрин (н) 1998«Валь-д`Ор»41+0-50614Е. Соколов (н) 2000«Кейп-Бретон»51+0-241615Шестопалов (н) 2000«Гатино»50+1-10516Кузьмин (н) 1999«Монктон»40+0-442 Самое широкое представительство россиян, задействованных в плей-офф юниорских канадских лиг, зафиксировано в Квебеке. Сразу 16 человек. Правда, даже половина из них не может занести эту кубковую пору себе в актив. Достаточно быстро освободился для юниорской сборной Дмитрий Завгородний из «Римуски». Блёкло выглядела русская связка Козлов — Мизюрин из «Валь-д`Ора».

Егор Соколов с Владиславом Катковым тоже не блистали статистикой, но в данном случае можно сделать скидку на то, что они в лиге новички. «Монктон», который дожил до второго раунда, был представлен тремя россиянами, но лучшим среди них оказался вовсе не Александр Хованов , а Даниил Мироманов . Ярослав Алексеев стал лучшим бомбардиром «Шербрука» в плей-офф, однако дальше второго раунда его команда также не прошла.

Лучшей, как и в регулярном чемпионате, остаётся парочка из «Викториявилля» Абрамов — Косоренков. Челябинец с 13 очками в 10 матчах и вовсе занимает шестое место в гонке бомбардиров. Вместе они довели свою команду до полуфинала, где встретятся с «Акади-Батхёрст» Германа Рубцова . Сам же проспект «Филадельфии» выступает весьма средне и на фоне партнёров особо не выделяется.

WHL (Западная хоккейная лига)

В WHL до полуфиналов из россиян добрались Артём Минулин из «Свифт-Каррента» и Егор Зудилов из «Летбриджа». Они вот-вот встретятся между собой и определят, кто сыграет в финале. Главное же разочарование плей-офф Западной лиги — защитники Дмитрий Зайцев Олег Сосунов . Вместе с «Мус Джо» они преодолели первый раунд, но вылетели во втором и стали худшими игроками своей команды по показателю полезности. По сравнению с регулярным чемпионатом — небо и земля. А вот кто не может винить себя в вылете команды, так это Александр Алексеев . Его «Ред Дир» выбыл уже после первого раунда, но российский защитник успел набрать пять очков в трёх играх плей-офф.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски1Соколов (н) 1998«Бэрри»128+700462Свечников (н) 2000«Бэрри»85+6-112243Максимов (н) 1999«Ниагара»104+6-116334Ларионов (н) 1998«Виндзор»41+2-1265Попов (н) 2000«Лондон»41+10246Торопченко (н) 1999«Гелф»61+1-44227Саморуков (з) 1999«Гелф»60+2-76148Стариков (з) 2000«Виндзор»60+20469Охотюк (з) 2000«Оттава»50+1-34810Чибриков (з) 2001«Оуэн-Саунд»20+0101

Крайне неудачным получился для россиян плей-офф лиги Онтарио. Большинство наших парней закончили поход за кубком уже после первого раунда. В том числе вылетели «Гелф» и «Виндзор» — команды, где наших парней по двое. Среди них стоит выделить Игоря Ларионова-младшего. Сын Профессора не звездил в регулярном чемпионате, порой мучился из-за травм, но в четырёх играх плей-офф набрал три очка. Чуть дальше забрались «Бэрри» Андрея Свечникова Дмитрия Соколова , а также «Ниагара» Кирилла Максимова . Они могли и вовсе встретиться в полуфинале, но синхронно сошли с дистанции. Что касается россиян, то они были среди лучших в своих командах, не ушли в тень с наступлением кубковых матчей и вряд ли имеют основания быть недовольны собой. Свечников, набравший 11 очков в 8 играх, должен присоединиться к юниорской сборной России.

МестоИгрокИгрокИОчки+/-ШтрБрВр%ВбрХитыБлк1Кучеров (н)«Тампа-Бэй»32+4-201018:07402Панарин (н)«Коламбус»21+4+12425:14023Малкин (н)«Питтсбург»32+106919:4538.5%724Проворов (з)«Филадельфия»30+2-10425:10645Задоров (з)«Колорадо»31+1+316520:511266Овечкин (н)«Вашингтон»22+0001427:51717Кузнецов (н)«Вашингтон»22+0-141426:1840.0%528Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»30+1-11289:49519Орлов (з)«Вашингтон»20+0-20428:375510Емелин (з)«Нэшвилл»30+0-10110:365411Н. Зайцев (з)«Торонто»30+0-20320:23125

Если взглянуть на расклады в Кубке Стэнли после двух-трёх матчей, нетрудно заметить, что «Вашингтон» находится в двух шагах от очередного громкого провала. И в этом, безусловно, есть часть вины россиян из «Кэпиталз». И Александр Овечкин , и Дмитрий Орлов , и Евгений Кузнецов проводят в среднем больше 26 минут за матч, но пока их вклад явно недостаточен. Овечкин с Кузнецовым сделали по дублю и на этом успокоились. У Орлова и вовсе «-2» за два матча.

Не впечатляет и Никита Зайцев . 0 очков и «-2» по показателю полезности — это не те показатели, что должны быть у лидера обороны. Правда, на игре россиянина может сказываться травма, а в минусе находится половина «Торонто». Совсем немного времени на льду проводят коллеги Зайцева по амплуа Анатолий Емелин Михаил Сергачёв . Последний пока запомнился разве что потасовкой в последней игре с «Нью-Джерси».

Привычно много времени задействован Иван Проворов . А учитывая, как крупно его «Филадельфия» проиграла в первом матче «Питтсбургу», он предстаёт чуть ли не весь в белом. Две передачи в игре №2 — это тоже весьма достойно. Заслуживает похвалы и Никита Задоров , который со второй половины сезона окончательно обосновался в роли лидера обороны «Эвеланш». Его «+3» — лучший показатель полезности среди всех россиян в Кубке Стэнли.