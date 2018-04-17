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Уайлд: на Олимпиаде в Пхёнчхане чувствовал себя недочеловеком
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Уайлд: на Олимпиаде в Пхёнчхане чувствовал себя недочеловеком 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал, что чувствовал во время подготовки и участия в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.
«Когда я приехал в Сочи, у меня была миссия, вся жизнь тогда крутилась вокруг двух дней, они были самыми важными. После того, что происходило перед Кореей, я чувствовал себя сломленным, мой олимпийский дух был мёртв. Было давление и я нервничал, могло что-то получиться, но я чувствовал себя разобранным, мне надоели все эти разговоры о допинге и надоела трактовка ОИР. Я чувствовал себя недочеловеком.
11 мая 2016 года я получил e-mail от NY Times, там было сказано, что я принимаю стероиды и мною займутся. У меня никогда не было нервных срывов, но тогда я потерял контроль. В течение года было сформировано мое состояние. Мне никто не помог, меня никто не поддерживал. Я один сражался со своей женой за свои права. Взгляд назад не может быть чётким и объективным, но если бы я знал что будет всё так, я бы не поехал", — сказал Уайлд в эфире телеканала «Матч ТВ».
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