Уайлд: на Олимпиаде в Пхёнчхане чувствовал себя недочеловеком

Двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал, что чувствовал во время подготовки и участия в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

«Когда я приехал в Сочи, у меня была миссия, вся жизнь тогда крутилась вокруг двух дней, они были самыми важными. После того, что происходило перед Кореей, я чувствовал себя сломленным, мой олимпийский дух был мёртв. Было давление и я нервничал, могло что-то получиться, но я чувствовал себя разобранным, мне надоели все эти разговоры о допинге и надоела трактовка ОИР. Я чувствовал себя недочеловеком.