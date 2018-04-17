Левников: знаю о своём назначении, но ни с кем ничего ещё не обсуждал 

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников прокомментировал своё назначение на пост руководителя Контрольно-квалификационной комиссии по судейству.
“Я сейчас нахожусь на Мальте на семинаре. Знаю о назначении меня на пост руководителя Контрольно-квалификационной комиссии по судейству. Изменения — прерогатива РФС. Те люди, которых назначили на должности, сделают всё возможное, чтобы судейство в нашей стране соответствовало международным стандартам. Ни с кем ещё, естественно, ничего не обсуждали”, — сказал Левников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.