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Левников: знаю о своём назначении, но ни с кем ничего ещё не обсуждал
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Левников: знаю о своём назначении, но ни с кем ничего ещё не обсуждал 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников прокомментировал своё назначение на пост руководителя Контрольно-квалификационной комиссии по судейству.
“Я сейчас нахожусь на Мальте на семинаре. Знаю о назначении меня на пост руководителя Контрольно-квалификационной комиссии по судейству. Изменения — прерогатива РФС. Те люди, которых назначили на должности, сделают всё возможное, чтобы судейство в нашей стране соответствовало международным стандартам. Ни с кем ещё, естественно, ничего не обсуждали”, — сказал Левников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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