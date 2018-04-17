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Кан — ПСЖ: прогноз на полуфинал Кубка Франции
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Кан — ПСЖ: прогноз на полуфинал Кубка Франции 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В среду вечером второго финалиста Кубка Франции определят «Кан» и «ПСЖ». Команда Унаи Эмери является безоговорочным фаворитом будущего противостояния, но коллектив Патриса Гаранде постарается доставить проблемы столичному гранду. "Евро-Футбол.ру" анонсирует встречу на «Стад Мишель д’Орнано».
"Кан" — скромный клуб, который звёзд с неба не хватает, поэтому исторический дебютный выход команды в полуфинал Кубка Франции является фантастическим достижением. В четвертьфинале «красно-синие» сотворили главную сенсацию турнира, обыграв «Лион» со счётом 1:0. Теперь подопечным Патриса Гаранде предстоит гораздо более сложное испытание. К встрече с «ПСЖ» «Кан» подходит не в лучшем расположении духа после четырёх подряд поражений, три из которых были «сухими». Впрочем, «красно-синие» имеют определённый отрыв от зоны вылета и пока что не ощущают давления.
"ПСЖ" снова завершил выступления в 1/8 финала Лиги чемпионов, и чтобы компенсировать неудачу на европейской арене команда Унаи Эмери хочет завоевать все внутренние трофеи. Парижане уже выиграли чемпионат Франции и Кубок лиги, а теперь рассчитывают завоевать и Кубок Франции. По правде говоря, до стадии полуфинала не добрались команды, которые могли бы оказаться «ПСЖ» серьёзное сопротивление. Но тем-то кубковые турниры и удивительны — здесь случается всякое.
Статистика личных встреч
"Кан" — «ПСЖ»: ранее не встречались.
В Кубке Франции «Кан» и «ПСЖ» ни разу не пересекались. Что касается чемпионата, то здесь «красно-синие» не обыгрывали парижан 10 лет с апреля 2008-го года. С тех пор «ПСЖ» одержал 10 побед при трёх ничейных результатах.
Интересные факты
— «Кан» впервые выступил в полуфинале Кубка Франции.
— «ПСЖ» выиграл три последних Кубка Франции.
— «ПСЖ» выиграл 22 последних матча в Кубке Франции, причём в каждом случае побеждал в основное время.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Разница в классе между «Каном» и «ПСЖ» не позволяет надеяться на интригу в будущем полуфинале. Команда Унаи Эмери находится в хорошем настроении после разгрома «Монако» и обеспечения чемпионского титула. Ждём уверенной победы парижского гранда. Наша ставка: «ПСЖ» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.5.
Алексей Антоненко
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