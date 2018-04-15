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Будосский рассказал о своём разговоре с арбитром матча «Краснодар» — «Арсенал»
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Будосский рассказал о своём разговоре с арбитром матча «Краснодар» — «Арсенал» 

RT на русском 15 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский рассказал о своём разговоре с арбитром матча «Краснодар» — «Арсенал» Артёмом Чистяковым.
«То, как он видел момент в игре, создало, к сожалению, ошибочное впечатление об эпизоде. Сейчас, конечно, он понимает, что допустил ошибку и сожалеет о ней. Когда он посмотрел эпизод в повторе, все стало ясно — должен быть назначен одиннадцатиметровый. К сожалению, случилось то, что случилось». — приводит слова Будогосского «Спорт-экспресс».
Ранее Смолов опубликовал фото порванной в матче с «Арсеналом» бутсы.
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