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UFC on Fox 29: сколько заработали Порье, Гэтжи, Кондит и остальные
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UFC on Fox 29: сколько заработали Порье, Гэтжи, Кондит и остальные 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
14 апреля в Глендейле (США) состоялся турнир UFC on Fox 29, в главном событии которого топ-легковес Дастин Порье остановил в 4-м раунде яркого боя Джастина Гэтжи, а перед этим экс-претендент на титул в полусреднем весе Карлос Кондит был задушен во 2-й пятиминутке Алексом Оливейрой. vRINGe.com предлагает вашему вниманию гонорары всех участников турнира, обнародованные Атлетической комиссией штата Аризона.
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Дастин Порье: $170 000 (включая бонус за победу $85 000) Джастин Гэтжи: $110 000  Алекс Оливейра: $100 000 (включая бонус за победу $50 000) Карлос Кондит: $115 000  Исраэль Адесанья: $106 000 (включая бонус за победу $53 000) Марвин Веттори: $20 000  Мишель Уотерсон: $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Кортни Кейси-Санчес: $33 000  Антонио Карлос-младший: $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Тим Ботш: $72 000  Муслим Салихов: $20 000 (включая бонус за победу $10 000) Рики Рейни: $14 000  Джон Морага: $74 000 (включая бонус за победу $37 000) Вилсон Реис: $31 000  Брэд Таварес: $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Кристоф Йотко: $36 000  Жилберт Бёрнс: $56 000 (включая бонус за победу $28 000) Дэн Морет: $12 000  Лорен Мюллер: $20 000 (включая бонус за победу $10 000) Шана Добсон: $12 000  Юшин Оками: $70 000 (включая бонус за победу $35 000) Диего Лима: $15 000  Адам Вичорек: $24 000 (включая бонус за победу $12 000) Аржан Бхуллар: $12 000  Алехандро Перес: $50 000 (включая бонус за победу $25 000) Мэттью Лопес: $33 000  Люк Сэндерс: $24 000 (включая бонус за победу $12 000) Патрик Уильямс: $12 000  Представленные суммы — голые тарифные ставки, которые не отражают все компенсационные выплаты. Они не включают такие пункты, как выплаты по страховкам, налогам и оплата лицензий. Также суммы не включают спонсорские выплаты Reebok, турнирные бонусы и процент с продаж платных трансляций (в случае, если таковые предусмотрены).
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