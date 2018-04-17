UFC on Fox 29: сколько заработали Порье, Гэтжи, Кондит и остальные

14 апреля в Глендейле (США) состоялся турнир UFC on Fox 29, в главном событии которого топ-легковес Дастин Порье остановил в 4-м раунде яркого боя Джастина Гэтжи , а перед этим экс-претендент на титул в полусреднем весе Карлос Кондит был задушен во 2-й пятиминутке Алексом Оливейрой . vRINGe.com предлагает вашему вниманию гонорары всех участников турнира, обнародованные Атлетической комиссией штата Аризона.

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Дастин Порье: $170 000 (включая бонус за победу $85 000) Джастин Гэтжи: $110 000 Алекс Оливейра: $100 000 (включая бонус за победу $50 000) Карлос Кондит: $115 000 Исраэль Адесанья: $106 000 (включая бонус за победу $53 000) Марвин Веттори: $20 000 Мишель Уотерсон : $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Кортни Кейси-Санчес: $33 000 Антонио Карлос-младший: $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Тим Ботш : $72 000 Муслим Салихов : $20 000 (включая бонус за победу $10 000) Рики Рейни: $14 000 Джон Морага: $74 000 (включая бонус за победу $37 000) Вилсон Реис: $31 000 Брэд Таварес: $80 000 (включая бонус за победу $40 000) Кристоф Йотко: $36 000 Жилберт Бёрнс: $56 000 (включая бонус за победу $28 000) Дэн Морет: $12 000 Лорен Мюллер: $20 000 (включая бонус за победу $10 000) Шана Добсон: $12 000 Юшин Оками: $70 000 (включая бонус за победу $35 000) Диего Лима: $15 000 Адам Вичорек: $24 000 (включая бонус за победу $12 000) Аржан Бхуллар: $12 000 Алехандро Перес : $50 000 (включая бонус за победу $25 000) Мэттью Лопес: $33 000 Люк Сэндерс: $24 000 (включая бонус за победу $12 000) Патрик Уильямс : $12 000 Представленные суммы — голые тарифные ставки, которые не отражают все компенсационные выплаты. Они не включают такие пункты, как выплаты по страховкам, налогам и оплата лицензий. Также суммы не включают спонсорские выплаты Reebok, турнирные бонусы и процент с продаж платных трансляций (в случае, если таковые предусмотрены).

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