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Юный гонщик из Выборга стал победителем открытого Чемпионата по мотокроссу
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Юный гонщик из Выборга стал победителем открытого Чемпионата по мотокроссу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Пскове завершился I-й этап Открытого Чемпионата Псковской области по мотокроссу.
На первенстве выборгский спортсмен Тимофей Степанов занял 1 место.
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