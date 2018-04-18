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Александр Егоров: Моя задача — чтобы работа арбитров не повлияла на распределение мест в чемпионате
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Александр Егоров: Моя задача — чтобы работа арбитров не повлияла на распределение мест в чемпионате 

Советский спорт 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Александр Егоров рассказал о своих задачах на новом посту.
«Я буду отвечать за качество работы арбитров, — сказал Егоров в интервью радиостанции «Спорт FM». — Понятно, что без ошибок не бывает, но моя задача заключается в том, чтобы работа арбитров не повлияла на распределение мест в турнирной таблице.
Если говорить о привлечении арбитров из более низших дивизионов в РФПЛ, то здесь не все так просто. По ходу сезона это сделать просто невозможно. Для повышения в ранге нужно утверждение кандидатуры исполкомом, после чего и возможен подобный переход. Арбитр вообще должен быть готов провести любой матч. Будь то игра ЦСКА — «Спартак» или матч аутсайдеров».
Напомним, накануне с поста главы департамента судейства в отставку был отправлен Андрей Будогосский.
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