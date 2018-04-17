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Заварзина: перед летней Олимпиадой в Токио снова найдут условного Родченкова
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Заварзина: перед летней Олимпиадой в Токио снова найдут условного Родченкова 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Сочи по сноуборду россиянка Алёна Заварзина рассказала, что помешало ей попасть в число призёров на Играх-2018 в Пхёнчхане, где она заняла четвёртое место.
«Я подошла в оптимальной форме к Олимпиаде в Пхёнчхане, в отличие от Сочи. Перед стартом я две недели активно тренировалась и ожидала соревнований в два дня. Я опущу все недостатки и своё подвешенное состояние. За пару дней соревнования были перенесены на один день, я перегорела и восстановить закал не удалось, дошла до полуфинала, было морально тяжело и я сдалась, очень тяжело выступать за третьем место.
Как только Олимпиада закончилась, повестка дня сразу же сменилась, сегодня всех это интересовало, а завтра уже нет. Перед летней Олимпиадой снова найдут условного Родченкова и раскрутят новую историю, а что можем сделать мы? У нас нет прав, профсоюза, мы сутками звонили и пытались узнать свой статус. Постоянные тесты, не дай бог не оказался в 7 утра дома, не дай бог ты не вышел на связь. Мы не можем точно знать какую позицию занимала федерация, но я не верю, что они не были в курсе. Закончила сезон в хорошей форме. Я съезжу на чемпионат мира и, наверное, всё. У меня нет моральных сил бороться против общемирового течения, и не только мирового, но и внутрироссийского", — сказала Заварзина в эфире телеканала «Матч ТВ».
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