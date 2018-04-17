«Панатинаикос» погасил долги перед Эссьеном, чтобы избежать снятия очков

«Панатинаикос» выплатил долги бывшему ганскому полузащитнику Майклу Эссьену и двум другим бывшим игрокам клуба, чтобы избежать санкций со стороны лиги.

Ранее решением судьи «Панатинаикосу» было приказано рассчитаться с Эссьеном, аргентинским нападающим Себастьяном Лето и испанским форвардом Точе и погасить задолженности по зарплате в течение трех дней. В противном случае с клуба сняли бы 9 очков. Daily Mail сообщает, что клуб погасил имевшиеся долги. Владельцы «Панатинаикоса» не разглашают суммы выплат.

Эссьен переходил в греческий клуб из «Милана» в 2015 году, а спустя сезон, омраченный травмами, покинул команду.

«Панатинаикос», ранее неизменный претендент на чемпионство в чемпионате Греции, ныне занимает в турнире лишь 10-е место и имеет финансовые проблемы.