Ещё
«Панатинаикос» погасил долги перед Эссьеном, чтобы избежать снятия очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Панатинаикос» погасил долги перед Эссьеном, чтобы избежать снятия очков 

SPORT24.ru 37 минут назад
«Панатинаикос» выплатил долги бывшему ганскому полузащитнику Майклу Эссьену и двум другим бывшим игрокам клуба, чтобы избежать санкций со стороны лиги.
Ранее решением судьи «Панатинаикосу» было приказано рассчитаться с Эссьеном, аргентинским нападающим Себастьяном Лето и испанским форвардом Точе и погасить задолженности по зарплате в течение трех дней. В противном случае с клуба сняли бы 9 очков. Daily Mail сообщает, что клуб погасил имевшиеся долги. Владельцы «Панатинаикоса» не разглашают суммы выплат.
Эссьен переходил в греческий клуб из «Милана» в 2015 году, а спустя сезон, омраченный травмами, покинул команду.
«Панатинаикос», ранее неизменный претендент на чемпионство в чемпионате Греции, ныне занимает в турнире лишь 10-е место и имеет финансовые проблемы.
SPORT24.ru: последние новости
Прядкин: «Мне нравится медведь на логотипе РФПЛ - это символ России» Агуэро перенес операцию на колене и в текущем сезоне не сыграет Арбитр матча «Краснодар» - «Арсенал» Чистяков отстранен до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение