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Борис Игнатьев: «Выиграв Кубок России, „Спартак“ утвердится в качестве клуба с характером победителей»
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Борис Игнатьев: «Выиграв Кубок России, „Спартак“ утвердится в качестве клуба с характером победителей» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» прогнозирует уверенную победу "Спартака" над «Тосно» в полуфинале Кубка России.
— Конечно, я поставил бы в данном противостоянии на «Спартак», для этого есть веские аргументы, — говорит Игнатьев. — Подбор игроков, в особенности в средней линии и в атаке, опыт, уровень мотивации — во всем этом у красно-белых очевидное преимущество. Выиграв кубок, «Спартак» утвердится в качестве клуба с характером победителей. К тому же, спартаковцам необходимо реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Урала» (1:2) в чемпионате.
— «Тосно» исторически не самый удобный соперник для «Спартака», в трех очных встречах красно-белые победили лишь один раз. Может ли это сказаться на исходе завтрашнего матча?
— Думаю, что это не сыграет никакой роли. Никто, кроме нас с вами, такие вещи в уме не держит. (Иван ТОРОПЦЕВ) Матч «Спартак» — «Тосно» состоится завтра, 18 апреля. Начало игры — 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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