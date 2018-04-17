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Около тысячи нигерийских болельщиков планируют посетить Калининград в дни ЧМ-2018
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Около тысячи нигерийских болельщиков планируют посетить Калининград в дни ЧМ-2018 

ТАСС 36 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Сборную Нигерии по футболу во время матча чемпионата мира — 2018 в Калининграде намерены поддержать порядка тысячи болельщиков. Об этом заявил во вторник посол Нигерии в России Стив Дэвиес Угба во время рабочей встречи в региональном правительстве.
Участники рабочей встречи обсудили ход подготовки в Калининградской области к ЧМ-2018, а также участие в чемпионате мира сборной Нигерии, которая на «Стадионе Калининград» встретится 16 июня с командой Хорватии.
"Поддержать свою команду в Калининграде планируют порядка тысячи болельщиков", — сказал посол Нигерии.
Говоря о цели визита в Калининград, он отметил, что «мы хотим познакомиться с вашим городом, подготовкой к турниру». «Благодаря контактам, которые мы получим здесь, планируем создать информационный центр, куда смогут обращаться нигерийские болельщики за необходимыми инструкциями», — сказал посол, выразив уверенность, что его земляки «получат максимальную пользу и удовольствие от пребывания», а калининградцы, в свою очередь, — «доброе впечатление о жителях нашей страны».
По оценке заместителя председателя правительства области Александра Рольбинова, визит делегации посольства Нигерии говорит о внимании, которое уделяется подготовке к матчу нигерийской сборной. «У нас с вами есть одна общая цель — проведение безопасных и интересных игр мирового футбольного первенства, поэтому выстраивание устойчивых рабочих отношений является крайне необходимым», — акцентировал Рольбинов.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. «Стадион Калининград», рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
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