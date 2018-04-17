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«Кальяри» представил план нового стадиона стоимостью 60 млн евро
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«Кальяри» представил план нового стадиона стоимостью 60 млн евро 

SPORT24.ru 34 минуты назад
У «Кальяри» появится новый стадион. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Стоимость арены — 60 млн евро. Ожидается, что строительство будет завершено в 2021 году.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, стадион будет вмещать 25 тыс. зрителей. Также вблизи стадиона появится гостиница с бассейном.
Пока же «Кальяри» играет на стадионе «Стадио Сант’Элия», который был построен в 1970 году. Арена вмешает 23,486 зрителей.
«Кальяри» в текущем сезоне Серии А занимает 14-е место, в пяти очках от зоны вылета.
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