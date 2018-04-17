«Кальяри» представил план нового стадиона стоимостью 60 млн евро

У «Кальяри» появится новый стадион. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Стоимость арены — 60 млн евро. Ожидается, что строительство будет завершено в 2021 году.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, стадион будет вмещать 25 тыс. зрителей. Также вблизи стадиона появится гостиница с бассейном.

Пока же «Кальяри» играет на стадионе «Стадио Сант’Элия», который был построен в 1970 году. Арена вмешает 23,486 зрителей.

«Кальяри» в текущем сезоне Серии А занимает 14-е место, в пяти очках от зоны вылета.