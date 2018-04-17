Спортсмены показали чудеса акробатики под ритмы рок-н-ролла

Зажигательная музыка и головокружительные кульбиты. В московском дворце спорта «Мегаспорт» отгремели статусные соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Столичные спортсмены оказались в числе самых сильных.

Масштабную рок-н-ролльную программу открыли соревнования среди корпоративных клубов Rock’n’Roll & Co. В основе этих стартов лежит идея возродить культуру занятия спортом на предприятиях. Корпоративные клубы созданы в представительствах компаний, где на местах с работниками занимается профессиональный тренер. Подобные соревнования позволяют воспитать здоровое поколение страны, уверены организаторы. Впервые в таком формате их провели в апреле 2017 года в Москве. С участниками на протяжении трех месяцев занимались сильнейшие тренерские пары по акробатическому рок-н-роллу. Количество танцоров стремительно растет.

Если в ноябре прошлого года на Кубке России выступило около 400 человек, то на этот раз на паркет дворца спорта «Мегаспорт» вышли уже более 600 спортсменов от мала до велика. Во Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла надеются, что в будущем самые юные участники смогут перейти от массового спорта в профессионалы, которые поборются за самые высокие награды мирового достоинства.

Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу — а это главные старты сезона — с большим интересом ждали болельщики и эксперты. Кто круче, выясняли между собой свыше 1300 ведущих спортсменов. Чтобы получить шанс выступить в «Мегаспорте», участники проходили жесткий отбор через чемпионаты федеральных округов. Они продемонстрировали головокружительные элементы как в парных, так и в групповых категориях. Приятно, что московские спортсмены были на ведущих ролях. На пьедестале в самой зрелищной дисциплине «М класс-микст» для мужчин и женщин оказались сразу две столичные пары. Пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева Иван Юдин заняли второе место, бронзы удостоились Ксения Основина и Константин Чистиков.

— Очень серьезная борьба, конкуренция была сильной, — поделились впечатлениями Ольга Сбитнева и Иван Юдин. — Тренерам нашим понравилось. Мы счастливы, мы довольны, — добавили они.

К слову, еще никто в мире не смог пять раз завоевать звание чемпионов мира. Перед выступлением Сбитневой и Юдина случился небольшой технический сбой, но столь опытные спортсмены сумели собраться с силами и преодолеть трудности.

— Мы стоим и думаем каждый про себя: если я сейчас дам слабину, на моего партнера нагрузки больше ляжет, — поделилась Ольга Сбитнева. — Он больше настраивается, а я возьму и подведу. И Ваня также думает, а мыслим мы одинаково. И все складывается так, как надо.

Сразу несколько танцевальных пар и коллективов сумели занять на чемпионате и первенстве России первые места. Лидерами программы «В класс-микст» с участием мужчин и женщин стала пара московских танцоров — Мария Паладий и Даниил Танакбаев. В той же дисциплине среди юношей и девушек первенствовала столичная пара Елизавета Наумова и Александр Капитанов. Лучшими в «А класс-миксте» среди юниоров и юниорок стали москвичи Ангелина Мушто и Сергей Свирин. Они же выиграли в категории «В классмикст». Команда Moscow river kids стала победителем в категории «Формейшн-микст» в аналогичной возрастной категории. Всего представители столицы нашей страны заняли 14 призовых мест.

От итогов чемпионата и первенства России напрямую зависит состав отечественной сборной, которая удивит своим мастерством весь мир на международных баталиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Ерастова , президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла:

— Чемпионат России — это главные старты страны. До них спортсмены шли достаточно долго, и на сегодняшний день на площадке мы увидим сильнейших. Радует, что количество участников достигло практически полутора тысяч человек. Это на пятьсот больше, чем в прошлом году. Наш вид спорта является ярким, красочным, он никого не оставляет равнодушным.