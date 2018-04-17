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Почему Головкин успешен: назван секретный ингредиент его тренировок — видео
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Почему Головкин успешен: назван секретный ингредиент его тренировок — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Лидер среднего веса (до 72,6 кг) и один из топ-бойцов планеты Геннадий Головкин (37-0-1, 34 КО) снялся в рекламном ролике американской линейки Nike — Jordan Brand.
Видео начинается с того, что тренер–усач казахстанца Абель Санчес сидит в полумраке и с аппетитом уплетает стейк, пока где-то там (поначалу не показано) проливает седьмой пот в зале его подопечный. Коуч рассуждает при этом о составляющих победной поступи GGG в мире бокса, заговорщицки добавляя, что есть некий «секретный ингредиент».
После этого камера смещается в тренировочный зал, показывает зло околачивающего груши голодного Геннадия, и возвращается в каптёрку Санчеса.
Выясняется, что Абель имел ввиду вовсе не кленбутерол, который «с мясом» попал в организм Сауля Альвареса, из-за чего сорвался его матч-реванш с Головкиным, или что-то ещё химическое. Секретный ингредиент, говорит он, «это упорный труд».
Конец ролика.
В марте выяснилось, что две допинг-пробы Канело, взятые в феврале, оказались с кленбутеролом. Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Сауля от участия в боях, и теперь она решит дальнейшую спортивную судьбу боксёра на слушаниях завтра, 18 апреля. Альваресу грозит до года дисквалификации и крупный штраф.
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