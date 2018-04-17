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М'Вила не исключает возвращения в АПЛ
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М'Вила не исключает возвращения в АПЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М’Вила, известный российским болельщикам по выступлениям за «Рубин», не исключает, что в будущем может вернуться в английскую Премьер-Лигу, где он выступал за «Сандерленд» на правах аренды в сезоне-2015/16.
«Мне лишь 27 лет. Контракт с «Сент-Этьеном» у меня рассчитан до июня 2019 года. Я здесь очень счастлив и думаю только о футболе. Об остальном заботится мой агент.
В «Сандерленде» я провел великолепный год. АПЛ — лучшая лига в мире. Почему бы мне и не вернуться в Англию? Только бог знает, буду ли я в «Сент-Этьене» в следующем сезоне. Я этого пока не знаю», — цитирует Янн М’Вила SFR Sport.
В текущем сезоне на счету М'Вила 19 матчей в Лиге 1, где результативными действиями он не отметился. В первой половине сезона француз провел 19 матчей в РФПЛ, забив в них 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
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