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Дворкович знает англичан, которые уважают Россию
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Дворкович знает англичан, которые уважают Россию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович уверен, что в Англии есть много болельщиков, которые с уважением относятся к России.
— Сравните количество людей, которые пишут такие вещи про Россию, и которые приедут, — сказал Дворкович после благотворительного матча ЮНЭЙДС против дискриминации, который состоялся в Москве. — Уверен, первые окажутся в меньшинстве. Лично знаю англичан, которые были в России, они относятся к нашей стране с уважением. А те, кто пишет плохо, пусть приедут и тоже изменят свое мнение. Мнение таких звезд, как Самюэль Это'О, очень важно. Здорово, что наши друзья дают сигнал всему миру. А негатив неизбежен. Но людей, которые ждут большого праздника, их гораздо больше. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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