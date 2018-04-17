Необходимость изменений в судейском корпусе РФС признал и вице-премьер Дворкович 

В российском судейском корпусе назрели изменения, это наглядно показала ситуация с дисквалификацией нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Арсеналом», считает вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
«Обычно судейство не оцениваю, если только иногда на эмоциях. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения — и в регламентах, и уровне подготовки судей», — прокомментировал журналистам Дворкович сегодняшнее решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, являвшимся ставленником вице-премьера Виталия Мутко.