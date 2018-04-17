Игорь Резвухин: «У меня нет вопросов к отстраненному судейскому корпусу» 

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин отметил, что ему сложно комментировать перемены в судейско-инспекторском корпусе, поскольку не он принимал решения о их необходимости.
Во вторник было объявлено, что Александр Егоров сменил Андрея Будогосского в должности главы департамента судейства и инспектирования РФС, а Валентин Иванов — Андрея Бутенко на посту председателя судейского комитета РФС, — Все течет, все меняется, — сказал Резвухин. — Лично у меня нет никаких вопросов к бывшему судейско-инспекторскому корпусу, который сейчас заменили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)