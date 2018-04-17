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Реконструкцией Шахматного дома в Нижнем Новгороде займется прокуратура
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Реконструкцией Шахматного дома в Нижнем Новгороде займется прокуратура 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Члены постоянной комиссии по архитектуре Думы Нижнего Новгорода планируют передать в прокуратуру материалы, касающиеся реставрации Шахматного дома, являющегося памятником культурного наследия.
Об этом председатель комиссии Андрей Дранишников заявил 17 апреля, во вторник, в ходе заседания комиссии.
Как отметил Дранишников, собственник здания на протяжении нескольких лет игнорирует заседания комиссии
"Предлагаю в обратиться в прокуратуру, чтобы они разобрались в этой ситуации", — заявил депутат..
Напомним, особняк Троицкого, расположенный по адресу ул. Пискунова, 35, был передан собственнику для реставрации в 2014 году, однако работы до сих пор не начались.
Как заявил присутствовавший на заседании представитель собственника Вагинак Торосян, работы по реставрации здания планируется начать после чемпионата мира.
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